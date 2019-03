Vum 11. bis den 30. Mäerz starten oder lande keng Fliger um Fluchhafen zu Saarbrécken. d'Reesbüroen an der Terminal bleiwen awer op.

Den Fluchhafen Saarbrécken ass am Moment ongewinnt eidel. Fir iwwer zwou Wochen ass en wéinst Aarbechten un der Landepist komplett zou. Als éischte Fluchhafen an Däitschland kritt en den EMAS, Engineered Materials Arresting System.

Dëse System soll verhënneren, datt, wann e Fliger bei der Landung ze séier ass, en um Schluss vun der Pist iwwert d'Streck erausgeet. Mat enger Pist vun 2 Kilometer an enger Auslafzon vu 85 Meter erfëllt de Fluchhafen am Saarland aktuell schonn all déi wichteg Sécherheetsmesuren. Ma mam EMAS wëll ee sech schonn ob eventuell Virschrëften, déi an Zukunft kéinte kommen, virbereeden. Donieft ass dëse System an zousätzleche Plus a puncto Sécherheet.