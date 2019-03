Den amerikanesche Konzern Monsanto muss iwwer 70 Milliounen Euro Schuedenersatz un en amerikanesche Staatsbierger bezuelen, dee kriibskrank ass.

Monsanto hätt net genuch virun de Risiken, déi vum Herbizid Roundup ausginn, gewarnt, sou d'Konklusioun vun engem Jury am US Bundesstaat Kalifornien. Dee 70 Joer alen Edwin Hardeman hat den Herbizid iwwer vill Joren ewech agesat. Schonn am August zejoert hat e Jury zu San Francisco de Konzern zu Schuedenersatz fir ee fréiere Portier a Milliounenhéicht condamnéiert. Den däitsche Bayer-Konzern, zu deem Monsanto gehéiert, huet annoncéiert, an Appell ze goen. D'Firma ass der Meenung, dass den Herbizid net kriibserreegend ass.