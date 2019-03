Déi betraffe Regioun ass den Ament mat aussergewéinlech héijen Temperature konfrontéiert.

No Donnéeë vun der Regionalregierung vu Galizien waren e Mëttwoch siwen Helikopter a fënnef Läschfliger am Asaz. Zwou Schoule goufe preventiv evakuéiert. Haiser wieren den Ament nach net a Gefor, heescht et vun den zoustännegen Autoritéiten.

D'Regionalregierung geet dovun aus, dass bis elo op d'mannst 850 Hektar Land zerstéiert goufen. Et handelt sech ëm déi schlëmmste Bëschbränn a Galizien zanter deenen am Oktober 2017.