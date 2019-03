Trotz massiver internationaler Kritik féiert den Inselstaat Brunei d'Doudesstrof fir Homosexueller an.

Si solle wéi am Mëttelalter zu Doud gestengegt ginn, wann homosexuell Partner matenee Sex hunn. Wéi et en Donneschdeg heescht, hätt d'Regierung mam Accord vum autoritäre Sultan Decisioun geholl, d'Strofgesetz deementspriechend ze verschäerfen a soll vum 3. Abrëll u gëllen. Betraff sinn och Auslänner.

An där fréierer britescher Kolonie op der Insel Borneo ass déi grouss Majoritéit vun den ongeféier 500.000 Awunner Moslemen. De Sultan, ee vun de räichste Monarchen op der Welt, regéiert zanter 1967. Am Laf vun de leschte Joren hunn déi konservativ islamesch Kräften ëmmer méi u Kraaft dobäi gewonnen. Bis elo stoungen op homosexuelle Relatiounen bis zu 10 Joer Prisong. Schwuler a Lesben ginn zanter éiweg hei ënnerdréckt.

Verschäerft ginn och d'Strofen am Fall vun Déifställ. An Zukunft musse Brigangen domat rechnen, dass si d'Hänn an d'Been amputéiert kréien. Amnesty International huet en Appell un de Brunei gemaach, op sou grausam an onmënschlech Strofen ze verzichten.