En Neonazi, deen an Däitschland gesicht gëtt, gouf vun der spuenescher Police zu Mallorca festgeholl.

Wéi d'Police matgedeelt huet, géif et sech bei der Persoun ëm en 28 Joer ale Mann, dee Member vun der rietsextremer Gruppéierung vun de "Reichsbürger" ass an als ganz geféierlech aklasséiert gëtt. Hie soll am Februar probéiert hunn, eng Bommenattack am Burglengenfeld a Bayern duerchzeféieren. Deemools konnt dës Aktioun verhënnert ginn, dat well en Noper Wand dovunner kritt hat.

De Mann huet an enger Luxusvilla op der spuenescher Touristeninsel gewunnt a gouf festgeholl, wéi hien den Dreck erausbruecht huet. Hie koum virun de spuenesche Geriichtshaff a soll elo un déi däitsch Autoritéiten iwwergi ginn.

D'"Reichsbürger" ass eng rietsextrem Beweegung, déi d'Gesetzer vun der Bundesrepublik Däitschland net unerkennen. Ronn 20.000 Membere gleewen dorunner, dass dat Däitscht Räich ëmmer nach géif existéieren. Am Oktober 2016 hat e "Reichsbürger" a Bayern e Polizist erschoss a koum liewenslänglech an de Prisong.