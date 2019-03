De Rechnungshaff vum Land huet decidéiert, dass de selwer ernannten Interimspresident Juan Guaidó wärend 15 Joer kee politescht Mandat méi duerf ausüben.

Hien hätt ëffentlech Aufgaben iwwerholl, déi him net zoustinn an zesumme mat auslännesche Regierungen Aktiounen ënnerholl, déi dem Vollek geschuet hunn, sou de President vum regierungstreie Rechnungshaff. Donieft géifen et Doutte ginn un der Legitimitéit vu senge Revenuen.

De sougenannten Internationale Kontaktgrupp huet dës Decisioun schaarf veruerteelt. Et wier dëst op en Neits de Beweis dofir, wéi arbiträr d'Justiz am Land agéiert. Zu dësem Kontaktgrupp gehéieren nieft latäinamerikanesche Länner och d'EU.