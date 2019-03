Déi nächst Woch wëllt den US-President d'Grenz zoumaachen, wa Mexiko bis dohinner déi illegal Migratioun net géing stoppen.

Den US-President Donald Trump huet Mexiko een Ultimatum gestallt an eng weider Kéier gedreet fir d'Grenz mam Nopeschland zouzemaachen. "Wa Mexiko net direkt all illegal Migratioun an d'USA iwwert eis südlech Grenz stoppt, wäert ech d'Grenz oder grouss Deeler vun der Grenz déi nächst Woch zoumaachen", sou den Trump op Twitter. Mexiko géing sech op Käschte vun den USA beräicheren. Et wär einfach fir Mexiko, eppes géint déi illegal Migratioun ze maachen, ma et géing een nëmme schwätzen, anstatt ze handelen.

Den Trump hat an de leschten Deeg ëmmer nees ugedeit, datt een d'Grenz kéint zoumaachen. De mexikanesche President Andrés Lopez Obrador hat mat Versteesdemech op d'Kritik reagéiert. "Et ass legitim, dass si net averstane sinn a sech beschwéieren", sou de President um Donneschdeg. "Mir wäerten hëllefen, wou mir kënnen. Mir wëlle kee Sträit mat der US-Regierung."

De mexikaneschen Ausseminister Marcelo Ebrard huet sech e Freideg den Owend net esou diplomatesch geäussert a gemengt, datt Mexiko net op Basis vun Dreeunge géing handelen an et wär een e gudden Noper.