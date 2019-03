An e puer Stied an NRW an a Baden-Württemberg gouf et e gréisseren Anti-Terror Asaz, bei deem e puer Persoune festgeholl gi sinn.

10 presuméiert Islamiste goufe bei engem Anti-Terror-Asaz an Nordrhein-Westfalen an a Baden-Württemberg festgeholl. Si stinn ënner Terrorverdacht. Et géif géint si enquêtéiert ginn wéinst de Preparatioune vun enger Strofdot déi d'Land géif a Gefor bréngen, sou e Spriecher vum Parquet vun Düsseldorf e Samschdeg de Moien. Hiweiser op konkret Ziler, géifen et awer keng ginn.

D'Police iwwerpréift elo méiglech Lienen zu Terrormiliz islamescher Staat.



Virun den Arrestatioune goufen et eng ganz Rëtsch Perquisitiounen zu Essen, zu Düsseldorf, zu Wuppertal, zu Mönchengladbach, zu Duisburg an zu Ulm. Déi Aktiounen hunn e Freideg de Moien ugefaangen a bis e Samschdeg de Moie gedauert. Elo misst een ofwaarden ob een och dat fonnt huet, wat gesicht gouf, esou e Spriecher vum Parquet.