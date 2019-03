Et verbitt een Avortement, soubal een den Häerzschlag vum Fötus héiert. Dat ass ongeféier an der 6 Woch.

D'Parlament am US-Staat Georgia huet e ganz restriktiivt Ofdreiwungsgesetz gestëmmt. Et verbitt an Zukunft eng Ofdreiwung, soubal een den Häerzschlag vum Fötus héiert. Dat ass ongeféier an der 6. Woch, zu enger Zäit wou vill Fraen emol nach net wëssen, datt se schwanger sinn.



"Heartbeat-Bill" gëtt dëst Gesetz genannt an et ass net just am Georgia gestëmmt ginn. An 13 weidere Staate gëtt driwwer debattéiert oder ass et schonn ugeholl ginn.



D'Ofdreiwungsrecht zielt an den USA schonn zënter Joerzéngten zu de kruzialen innepolitesche Themen.

Den Trump hat d'Walen 2016 net zu Lescht wéinst sengem staarke Réckhalt bei der reliéiser Rietser gewonnen. Fir si ass d'Ofdreiwungsrecht, dat et schonn zënter 1973 gëtt, ee vun de wichtegste Sujeten iwwerhaapt.