Géint 20 Auer e Samschdeg goufen d’Pompjeeën an d’Atomkraaftwierk vu Cattenom geruff, nodeems et an der 4. Produktiouns-Unitéit verbrannt gericht huet.

Et sollt sech erausstellen, dass de Geroch duerch d’Umaachen vun engem Aggregat am Maschinneraum entstane war, an engem Beräich baussent dem nuklearen Deel vum Reakter. No enger Inspektioun konnten d’Pompjeeën d’Zentral nees verloossen. Et hätt zu kengem Ament eng Gefor fir Mënsch oder Ëmwelt bestanen.