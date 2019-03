D’Walbüroe sinn zanter e Sonndeg de Moien op a bleiwen dat och bis 19 Auer e Sonndeg den Owend eiser Zäit.

Am Ganze ginn et 39 Kandidaten, vun deenen der awer just 3 realistesch Chancen hunn, nämlech den amtéierende President Petro Poroschenko, seng Dauer-Rivalin Julia Timoschenko, an den Newcomer Wladimir Selenskij, deen och a leschte Sondagen no virop louch. De Selenski ass den Iwwerraschungskandidat vun dëse Walen. Hien ass an der Ukrain als Schauspiller a Komiker bekannt.

Dass awer schonn am éischten Tour ee vun deenen 3 eng absolut Majoritéit areecht, gëllt als ganz onwahrscheinlech.

Ee vun den zentrale Walkampf-Sujete war d’Lutte géint d’Korruptioun an der Ukrain, an anerersäits de Konflikt mat de pro-russesche Separatisten am Osten vum Land , deen nach ëmmer unhält.