Eng 57 Millioune Leit si stëmmberechtegt a wielen nei Buergermeeschteren an am ganzen 81 Provënzen.

D’Walen um Sonndeg an der Tierkei gëllen als e wichtege Stëmmungstest fir de President Erdogan, deen dofir och an der Läscht massiv Walkampf gemaach huet. Wichteg ass virun allem d’Resultat an den zwou grousse Metropolen Istanbul an Ankara, wou dem Erdogan seng AKP-Partei zanter méi wéi 20 Joer d’Soen huet.

An dëse grousse Stied muss den tierkesche President awer mat Néierlage rechnen. Fir de Fall wou, huet den Erdogan schonn ugedeit, dass d'Haaptstad kéint ënner Zwangsverwaltung gestallt ginn.

An de Kurdegebidder kennt een dat schonn. Hei goufe bal alleguer Buergermeeschteren ofgesat. Nei Kandidate gi vum Erdogan als Ënnerstëtzer vum Terror an als Feinde vum Land bezeechent.