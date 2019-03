Den neie President wollt de Militärputsch vun 1964 grouss feieren, ma dogéint hate Leit geklot.

Déi ëmstridde Gedenkfeiere goufe vun engem brasilianeschen Appellsgeriicht elo awer geneemegt. Den neie Präsident Jair Bolsonaro hat jo ordonnéiert, datt de Militärputsch vun 1964 grouss gefeiert sollt ginn. An éischter Instanz waren déi ëmstridde Festivitéiten net geneemegt ginn, well se net konforme zur Verfassung vun 1988 wieren. Dës Decisioun gouf also am Appell annuléiert.

Déi brasilianesch Militärdiktatur huet 21 Joer gedauert. 440 Mënsche goufe bannent där Zäit aus politesche Grënn dout gemaach.