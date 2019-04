Bedéngt duerch déi permanent Stroumpannen, huet d'Regierung a Venezuela eng Verkierzung vun den Aarbechtsdeeg ordonnéiert.

A Betriber an an Administratiounen sollen d'Leit vun elo un Mëttes um 14 Auer ophale mat schaffen. Dat huet de Kommunikatiounsminister vum Land op der Staatstelevisioun bekannt ginn. D'Schoule bleiwe weiderhin zou.

Wéi et heescht, wieren dës Mesuren néideg, fir eng stabil Stroumversuergung ze garantéieren. Venezuela stécht aktuell an enger déiwer politescher a wirtschaftlecher Kris mat akuten Versuergungsenkpäss. Obwuel dat südamerikanescht Land déi gréisste Pëtrolsreserven weltwäit huet, kënnt et an de leschte Wochen ëmmer nees zu massive Stroumpannen. De Staatschef Nicolas Maduro féiert d'Stroumpannen op Sabotage vun der Oppositioun a vun den USA zeréck. Den Oppositiounsleader Juan Guaidó mécht dogéint d'Regierung fir d'Problemer responsabel.