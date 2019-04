Wéi et heescht, wier d'Arméi fir ee Rettungsasaz an déi betraffe Regiounen am Süde vum Himalaya-Staat ënnerwee.

Ronn 400 solle blesséiert gi sinn, huet de Premierminister vum Nepal e Sonndeg den Owend spéit bekannt ginn. Duerch de Stuerm goufen eng sëllechen Haiser zerstéiert.