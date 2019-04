Am Prozess ëm dat déidlecht Gëft-Attentat op den Hallefbrudder vum Nordkoreanesche Leader Kim Jong Un, dreet der leschter Ugekloter keng Doudesstrof méi.

Den zoustännege Parquet huet de Virworf vu Mord géint déi 30 Joer al Fra aus dem Vietnam fale gelooss. Am Géigenzuch huet d'Fra zouginn, kierperlech Gewalt géintiwwer dem Kim Jong Nam applizéiert ze hunn. Si gouf elo zu iwwer 3 Joer Prisong veruerteelt, kéint awer scho ganz geschwënn fräi kommen. An zwar Uganks Mee, sou hiren Affekot.

D'Fra hat den Hallefbrudder vum Nordkoreanesche Staatschef am Februar 2017 zesumme mat enger anerer Fra aus Indonesien um Fluchhafe vu Kuala Lumpur ëmbruecht. Béid Fraen hunn dono behaapt, si wéissten net wat si gemaach hätten. Si soten deemools, dass si gemengt hätten si géife bei enger Zort "Versteckten Kamera" matmaachen an hätten dem Mann mussen eng Substanz an d'Gesiicht drécken. Et hat sech dobäi ëm Nervegëft gehandelt. Et gëtt spekuléiert, dass den Nordkoreanesche Geheimdéngscht hannert dem Attentat stécht. Déi eng Fra koum scho fräi.