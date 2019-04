A Südfrankräich si 5 Persounen gestuerwen, nodeems se iwwer schro Problemer mam Mo geklot hunn. Et geet ee vun enger Liewensmëttelvergëftung aus.

Iwwer eng Dosen aner Senioren aus dem Altersheem hu musse behandelt ginn.

D'Police huet erkläert, dass nom Owesiessen vill Bewunner sech net wuel gefillt hunn a sech och iwwerginn hunn. Eng Vertriederin vum Parquet huet dem franséische Fernsehsender BFM géintiwwer erkläert, et géif ee vun enger Liewensmëttelvergëftung ausgoen. Eng 15 Persounen si weiderhin am Spidol, schwiewen leschten Informatiounen no awer net a Liewensgefor.

D'Kichen, grad ewéi d'Kummere vun den Affer goufen isoléiert.

D'Altersheem gehéiert zanter e puer Wochen zum Grupp Korian, deen eegnen Aussoen no de gréisste Bedreiwer vun Altersheemer an Europa ass. Hinne gehéiere ronn 800 Altersheemer a 5 Länner mat 78'000 Better.

D'Iesse gëtt vun enger externer Firma an d'Altersheem geliwwert, fir do dann opgewiermt ze ginn.