Dat mellen déi US-amerikanesch Medien, déi sech op d'Pentagon beruffen.

Grond fir dëse Stopp ass, dass d'Tierkei ëmstridde Rakéite vu Russland kaaft hunn. Hei dréit et sech ëm déi sougenannten S-400 Ofwier-Rakéit.

Als Reaktioun hat schonn am Virfeld d'USA matgedeelt, keng F35-Kampffligere méi an d'Tierkei auszeliwweren. D'Tierkei ass an sech selwer un der Produktioun vun dëse Fligere mat bedeelegt a wëll 100 Unitéite kafen.