Am Muechtkampf tëscht Regierung an Oppositioun a Venezuela, soll de selwer ernannten Interimspresident Juan Guaidó d'Immunitéit ewechgeholl kréien.

Den Ieweschte Geriichtshaff huet e Méindeg den Owend gefuerdert, dass d'Immunitéit vun dem jonken Deputéierten opgehuewe gëtt. Géint de Guaidó goufe schonn zwou Prozedure lancéiert. Viru kuerzem krut hie verbueden, wärend den nächste 15 Joer ee politescht Mandat unzehuelen.

Zanter zwee Méint elo schonn ass de Muechtkampf tëscht dem Staatschef Nicolás Maduro an dem Juan Guaidó am Gaangen. Dësen hat sech den 23. Januar zum Iwwergangspresident erkläert an hat de Maduro opgeruff zeréckzetrieden souwéi fräi Walen annoncéiert. Eng ganz Partie Länner, dorënner d'USA an d'EU hunn de Guaidó als legitimmen Iwwergangspresident unerkannt.