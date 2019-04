D'Kanner vum saudesche Journalist Jamal Khashoggi, deen ëmbruecht gouf, solle vu Saudi-Arabien Luxus-Villaen als Entschiedegung krut hunn.

Des weidere solle se all Mount Suen iwwerwise kréien. Dat schreift d'Washington Post.

Sou hätt jiddwereent vun deene 4 Kanner en Haus an der saudiarabescher Küstestad Dschidda am Wäert vun ëmgerechent 3,6 Milliounen Euro krut. Déi zwee Jongen an zwee Meedercher géifen donieft all Mount op d'mannst 10.000 Dollar iwwerwise kréien.

Wéi et weider an der Washington Post heescht, fir déi de Kashoggi och geschriwwen huet, wéilt déi saudiarabesch Regierung ee laangfristegen Accord mat der Famill vum Regierungskriteschen Journalist fannen. Domat soll ënnert anerem garantéiert ginn, dass d'Famill sech weiderhi mat ëffentlechen Äusserungen zu dëser Affär zeréckhält. De Kashoggi war den 2. Oktober zejoert am Konsulat vu Saudi-Arabien zu Istanbul ëmbruecht ginn. Eréischt Wochen dono hat Riad ënner internationalem Drock zouginn, dass de Mann vu saudiarabeschen Agenten dout gemaach gouf.