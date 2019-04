Greenpeace huet eng Etüd an Optrag ginn, déi d'Sécherheetsmesure vun den alen AKWen a Frankräich analyséiert huet. Verschidde Mängel goufe dobäi entdeckt.

"Wann d'Reaktere 40 Joer hunn, si se al genuch a sollen zougemaach ginn", sot de Roger Spautz vu Greenpeace Lëtzebuerg en Dënschdeg bei der Presentatioun vun enger Etüd iwwert d'Lafzäit vun Atomkraaftwierker a Frankräich. Aktuell ginn déi 900 Megawatt Atomreakteren iwwerpréift, fir datt se weider 10 Joer lafe kënnen. Greenpeace no ass dat allerdéngs keng Optioun.

AUDIO: Greenpeace iwwer AKWen / Reportage Claudia Kollwelter

Fir datt déi 40 Joer al Reaktere weider 10 Joer bedriwwe kënne ginn, huet Greenpeace Lëtzebuerg a Frankräich eng Etüd an Optrag ginn, fir ze kucken, wéi eng Sécherheetsmesurë misste geholl ginn. Eng Partie Sécherheetssystemer goufen analyséiert, erkläert de Roger Spautz:



"D'Fundament zum Beispill vun den ale Reakteren, d'Gebai wou déi ofgebrannte Brennstoffer dra sinn, do ass den Daach net sou deck ass, wéi dat beim EPR (Reaktere vun der drëtter Generatioun) a Frankräich de Fall ass. Dat heescht, dat Gebai ass net wéi e Bunker gebaut. D'Redundanz vun de Sécherheetssystemer ass gekuckt ginn. Bei den neie Reakteren ass virgesinn, datt verschidde Sécherheetssystemer 2 oder 3 Mol missten do sinn, am Fall, wou ee System géing ausfalen."

Et ass gekuckt ginn, ob déi Amelioratiounen technesch awer och raimlech méiglech wieren:



"An do ass d'Konklusioun, datt dat net de Fall ass. Bei verschidde Reakteren ass net genuch Plaz, fir zousätzlech Pompelen oder Sécherheetssystemer nach eng Kéier anzebauen."



Och duerch Nobesserunge géingen also Greenpeace no weider Sécherheetsdefiziter bestoen. Et misst een elo ofwaarden, wéi eng Mesuren de franséische Bedreiwer EDF konkret an Ugrëff huele wëll a wéi eng Ufuerderungen d'Autorité de Sûreté Nucléaire stelle wäert, huet de Roger Spautz nach betount. D'Nopeschlänner vu Frankräich, deemno och Lëtzebuerg, solle Greenpeace no fuerderen, datt et zu kenger Lafzäitverlängerung kënnt.