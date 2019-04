Am schlëmmsten ass d'Situatioun an Afrika. Eleng do hunn 72 Millioune Mënschen näischt z'iessen.

Dat steet am neie Rapport vun de Vereenten Natiounen.



Deemno huet sech d'Situatioun awer liicht verbessert. 2017 waren et nach 124 Milliounen, déi un Honger gelidden hunn.