Déi offiziell Medie vun Algerien hunn en Dënschdeg den Owend gemellt, datt de President mat Effet immédiat demissionéiert huet.

Hien hätt dem Conseil constitutionnel seng Demissioun agereecht an déi géif vun direkt u gëllen.

E Méindeg hat et nach geheescht, den Abdelaziz Bouteflika géif d'Presidentschaft virum 28. Abrëll ofginn.

Den 82 Joer ale President ass jo bei schlechter Gesondheet, zanter datt hien 2013 e Schlag hat an duerno net méi vill an der Ëffentlechkeet war.

Wéi et geheescht hat, hie wéilt nach eemol fir e 5. Mandat kandidéieren, hat et op ville Plazen am Land Protester ginn.

Och um Dënschdeg waren nees Leit géint de Bouteflika op d'Strooss gaangen.