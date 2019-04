Am Kader vum 70. Anniversaire vun der NATO kommen d'Ausseminister vun der Allianz zu Washington beieneen.

Lëtzebuerg ass vertrueden duerch den Ausseminister Jean Asselborn. Fir e Mëttwoch den Owend ass eng Zeremonie an dem Sall geplangt, an dem de 4. Abrëll 1949 d'Nordatlantik-Ofkommes ënnerschriwwe gouf. De Grand-Duché ass eent vun deenen 12 Grënnungslänner vun der NATO.

Am Virfeld vun der Feier e Mëttwoch den Owend schwätzt den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg virum amerikanesche Kongress. En Dënschdeg gouf hie schonn vum US-President Trump am Wäissen Haus empfaangen.

Um Programm en Donneschdeg steet eng Reunioun vun den NATO-Ausseminister. Et dierft dee Moment an der Haaptsaach ëm de Verdeedegungsbudget goen. Den Donald Trump kritiséiert scho méi laang, dass d'Laaschteverdeelung bannent der Allianz net gerecht ass. Am Viséier huet den US President virun allem Däitschland. Den Donald Trump fuerdert vun den NATO-Länner, hiren Undeel un den Depensen bis 2024 op op d'mannst zweet Prozent ze erhéijen. Däitschland strieft bis dohinner awer nëmmen 1,5% un.