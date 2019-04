Demokraten hunn am amerikanesche Kongress den Drock op den US-President Trump erhéicht a verlaangen offiziell, dass hie seng Steiererklärunge public mécht.

De President vun der Finanzkommissioun am Representantenhaus huet an engem Bréif gefuerdert, dass Informatiounen an Detailer iwwer méiglech steierlech Iwwerpréiwunge misste matgeliwwert ginn. Wéi et heescht, hätt den Donald Trump bis den 10. Abrëll Zäit déi néideg Dokumenter erauszeginn. Den US-President sot doropshin, dass zanter laangem seng Finanze géifen iwwerpréift ginn. Soulaang dat am Gaange wier, wier hien net senséiert, seng Steiererklärungen public ze maachen.