De presuméierten Attentäter vu Christchurch soll sech wéinst 50-fachem Mord viru Geriicht musse veräntweren. Versichte Mord an 39 Fäll kéim nach dobäi.

Dat huet d'Police um Donneschdeg, knapp dräi Wochen nom Attentat op zwou Moscheeën, matgedeelt.

Géint den 28 Joer ale Rietsextremist soll donieft och eng Plainte wéinst probéiertem Mord an 39 Fäll deposéiert ginn. De Beschëllegten soll dofir virun engem Riichter zu Christchurch selwer Positioun huelen. Hie gëtt via Video-Iwwerdroung aus engem Héichsécherheetsprisong gehéiert. Bei enger Veruerteelung dreet him eng liewenslaang Prisongsstrof.

Den Australier hat seng grausam Dot mat Hëllef vun enger Helmkamera live am Internet iwwerdroen. Do virdrun hat hien ee Manifest mat rietsradikalen a rassistesche Parollen an den Internet gestallt an och mat Email verschéckt.