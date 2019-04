A punkto 2% war et d'Ausso vum Jean Asselborn, dass et kloer wär, dass et net ka sinn, dass d'USA d'Charge vun der Verdeedegung eleng droe missten.

D'Nato feiert en Donneschdeg hire 70. Gebuertsdag an dofir sinn d'Ausseministeren aus den 29 Bündnisstaaten den Ament zu Washington beienee fir trotz den aktuellen Tensiounen mam amerikanesche President Donald Trump, op d'Virdeeler an d'Stäerkte vun dëser Allianz opmierksam ze maachen.

Och de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn ass op der Plaz an erënnert drun, dass Lëtzebuerg eent vun den 12 Grënnungslänner vun der NATO ass. Op der offizieller Zeremonie e Mëttwoch wären och keng Tensiounen ze spiere gewiescht. Trotz der éiweger Fuerderung vum Donald Trump un d'Memberstaaten fir 2 Prozent vun hirem Budget an d'Verdeedegung z'investéieren:

"D'Nato ass eppes wat elo 70 Joer gedauert huet an dat hält och nach déi nächst 4 Joer aus wou den Här Trump President ass. An mir mussen antëscht kucken wéi een kann, mat wéi engen Efforten dass een kann, déi NATO déi fir mech natierlech an fir d'Lëtzebuerger Regierung eng Institutioun ass, déi een defensiven Charakter huet, nëmmen een defensiven Charakter huet, wéi een déi natierlech - an dat brauch een, och op eisem Kontinent Europa - ze garantéieren."



A punkto 2 Prozent war et d'Ausso vum Jean Asselborn, dass et natierlech kloer wär, dass et net ka sinn, dass d'USA d'Charge vun der Verdeedegung eleng droe missten, mä et misst een awer mat 2 Féiss um Buedem bleiwen. Et kéint een zu Lëtzebuerg net all Bierger eng Basuka kafen, mee et misst een intelligent hëllefen d'Contributioun eropzesetzen an dat géing d'Regierung och maachen, sou den Ausseminister.