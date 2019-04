Eng 70 Persoune goufe verhaft am Kader vun enger grousser Anti-Drogen Operatioun a gläich e puer Länner.

Zanter e Mëttwoch war d'Police am Drogemilieu an der Belsch, Holland, Frankräich, Italien a Groussbritannien ënnerwee.



D'Perquisitiounen hu bis e Freideg de Moie gedauert. Eng 15 Cannabis-Plantatioune goufe fonnt.



Wéi et heescht wieren eng Partie vun de Verdächtege Member vun der albanescher Mafia.