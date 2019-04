Den Donald Trump kënnt bei sengem Plang, d'Grenz tëscht Mexiko an den USA durch eng MAuer zou ze maachen, net sou richteg virun.

„Eist Land ass voll. Mir kënne keng méi ophuelen“, dat ass de Message vum Donald Trump e Freideg bei senger Visitt un der kalifornescher Grenz zu Mexiko, un all d'Migranten um Wee an d'USA. Den amerikanesche President war op der Plaz, fir sech mat Mataarbechter vun der Administratioun vum Grenzschutz ze treffen, déi sech beklot hunn, dass de Stroum un Migranten net méi ze geréiere wär.

De President huet Mexico gelueft. An de leschten Deeg, zanter hie gedréit hätt, d'Grenz komplett zouzemaachen, hätte sech déi mexikanesch Autoritéite vill Méi ginn, fir géint illegal Migratioun virzegoen. E Freideg huet den Donald Trump dunn eng nei Menace ausgeschwat. Amplaz d'Grenz zouzemaachen, géing hien elo d'Douane-Taxen op Auto-Importer ëm 25 Prozent héijen, wa Mexico net géint illegal Migratioun an Drogeschmuggel géing virgoen. An wann dat dann net géing fonctionnéieren, da géing een d'Grenz zou maachen, sou den amerikanesche President.