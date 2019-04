Den UNO-Sécherheetsrot huet an der Nuecht op e Samschdeg d'Truppe vum libesche Generol Haftar opgefuerdert all d'Militäraktiounen ze stoppen.

Och d'Ausseminister vun de G7-Staaten, déi nach um Samschdeg am franséischen Dinard beienee sëtzen, hunn de Generol Haftar opgefuerdert all Aktivitéiten an Truppe-Mouvementer a Richtung Tripolis direkt z'ënnerbannen. An der Haaptstad ass nämlech de Sëtz vun der international unerkannter Eenheetsregierung.

Zanter Méint hunn international Diplomate versicht Friddensgespréicher tëscht de verschiddene libesche Milize virzebereeden. Ouni Succès.

Zanter de Gaddafi 2011 gestierzt gouf, kënnt keng Rou an dat nordafrikanescht Land.