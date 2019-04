Den amerikanesche Konsumenteschutz, wéi och de Produzent vun de Wéien huet an den USA eng Warnung erausginn, nodeems 10 Puppelcher gestuerwen sinn.

D'Kanner hätte sech an der Wéi vu Fisher-Price gedréint kritt a wieren erausgefall. Betraff ass de Model "Rock 'N Play", déi een och iwwer Amazon op Lëtzebuerg geliwwert kritt.

Zanter 2015 hätt et am Ganzen 10 déidlech Virfäll gezielt, mat Kanner, déi méi al wéi 3 Méint waren. Vun deem Alter un, kréie Puppelcher sech an der Reegel selwer gedréint. Wéi genee et zu den trageschen Accidenter koum, gouf net präziséiert.

De US-Konsumenteschutz huet awer nach emol betount, dass Puppelcher allgemeng an deene Juppelaen ëmmer ugestréckt solle ginn, um Réck léie sollen an och kee Këssen oder Decken sollt drënner geluecht ginn.