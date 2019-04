Duerch den Ebola-Virus sinn an der Demokratescher Republik Kongo bannent dräi Wochen 100 Leit un Ebola gestuerwen.

Zanter dem leschte Summer wieren et 700 Persoune gewiescht. Wéi et vun offizieller Säit heescht, wier een nach am Gaangen an 300 Fäll z'enquêtéieren, ob et sech ëm Ebola-Patiente handelt oder net.

Nëmmen doduercher, datt d'Leit ee Vaccin géint d'Krankheet kréien, hätt ee kéinte verhënneren, datt et nees esou een Ebola-Ausbroch gëtt, wéi 2014. Do waren iwwert 10.000 Persounen a Westafrika gestuerwen.