Zu Berlin sinn e Samschdeg de Mëtteg dausende Leit op d'Strooss gaangen, fir géint déi héich Loyeren an der däitscher Haaptstad ze demonstréieren.

Et géif ëmmer manner bezuelbare Wunnraum ginn an d'Leit géifen aus hire Quartiere verdrängt ginn, well d'Loyeren sou staark klammen. D'Protestaktioun gouf vum Bündnis "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn" lancéiert.

Och an aneren däitsche Stied wéi München, Köln, Göttingen an Hannover sinn honnerte Leit wéinst der Hausse vun de Loyeren op d'Strooss gaangen.

Gläichzäiteg ginn Ënnerschrëfte gesammelt fir e sougenannt „Volksbegehren“, dat fuerdert, dass Promoteuren, deene méi wéi 3.000 Wunnenge gehéieren, sollen enteegent a vum Staat iwwerholl ginn. An enger éischter Phas muss d'Initiativ bannent sechs Méint 20.000 Ënnerschrëften zesumme kréien. Dass déi Limitt erreecht gëtt, gëllt als zimlech sécher.

Setzt d'Landesparlament d'Fuerderunge vun der Initiativ doropshin awer net ëm, mussen nach eng Kéier ronn 170.000 Ënnerschrëften, dat heescht vu 7 Prozent vun de Wahlberechtegte gesammelt ginn, fir e Referendum zu dëser Propositioun z'erzwéngen.