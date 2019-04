D'Demokraten argumentéieren ënnert anerem, dass den Trump mat senger Noutstandserklärung de System vun der Gewaltentrennung géif ënnergruewen.

D'Demokraten am US-Representantenhaus gi juristesch géint d'Decisioun vum President Donald Trump vir, fir de Noutstand un der Grenz mat Mexiko auszeruffen. Dat huet d'Demokratin a Presidentin vum Representantenhaus Nancy Pelosi gëschter Owend annoncéiert.

Den Donald Trump hat Mëtt Februar den nationalen Noutstand erkläert fir de Bau vun enger Mauer un der Grenz mat Mexiko kënne virun ze dreiwen, ouni dofir den Accord vum Parlament ze brauchen. Bis ewell haten d'Demokraten, déi den Ament d'Majoritéit am Representantenhaus hunn, de Budget fir esou eng Mauer refuséiert. Am Kader vun der Noutstandserklärung wëll den Trump Suen, déi fir aner Projete geduecht ware, ëmverdeelen an an d'Constructioun vu senger Mauer investéieren.

Juristesch ass dës Method awer ëmstridden. D'Demokraten argumentéieren ënnert anerem, dass den Trump mat senger Noutstandserklärung de System vun der Gewaltentrennung géif ënnergruewen.

Den Donald Trump war e Freideg iwwerdeems op e Neits un der Grenz fir Stëmmung géint Awanderer ouni Pabeieren ze maachen.