25 Joer nom Ufank vum Genocide, erënnert Ruanda e Sonndeg sengen Honnertdausende vun Doudegen.

An der Haaptstad Kigali ass eng gréisser Gedenkzeremonie geplangt, ënnert anerem am Nationalstadion. Bis de 4. Juli gëllt am ganzen Land och Staatstrauer.

1994 goufen a Ruanda bannent just 3 Méint iwwer 800.000 Leit ëmbruecht, an der Haaptsaach Membere vun der Tutsi-Minioritéit.

Responsabel war d’Hutu-Vollëksgrupp, déi mat der Ënnerstëtzung vun der Arméi operéiert hat.