Kuerz virun de Parlamentswahlen an Israel denkt de Premier Netanjahu driwwer no, weider jiddesch Siidlungsgebidder am Westjordanland z'annektéieren.

Hie wéilt am Palestinensergebitt israelesch Souveränitéit ausüben, sot den Netanjahu an engem Tëlees-Interview. Den Ament liewen ronn 400.000 Siidler am zanter 1967 besate Westjordanland. D’UNO gesäit d'Occupatioun als illegal un.