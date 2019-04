D'G7-Staaten haten e Samschdeg virun allem den Haftar dozou opgeruff, eng weider Eskalatioun z'evitéieren.

A Libyen riskéiert op e Neist e Biergerkrich auszebriechen. D'Situatioun wier esou wäit eskaléiert, dass ee kaum nach kéint virausgesinn, wéi d'Sécherheetslag am Land sech entwéckelt, esou den US-Kommandeur Thomas Waldhauser. D'USA hunn dowéinst elo decidéiert hir Zaldoten, déi do stationéiert waren, ofzezéien. Wéi vill Zaldoten dat sinn a wouhin se verluecht goufen, ass net bekannt.

Am Kriseland kämpfen déi international unerkannte Regierung vum Fajis Al-Sarradsch an eng zweet Regierung zesumme mam Generol Chalifa Haftar ëm d'Muecht an Ostlibyen. Den Haftar schéngt mat sengen Truppe wëllen d'Haaptstad Tripolis anzehuelen an domat d'Féierung vum Land z'iwwerhuelen. D'Unhänger vum Al-Sarradsch hunn iwwerdeems annoncéiert eng Géigenoffensiv ze starten.

D'G7-Staaten haten e Samschdeg virun allem den Haftar dozou opgeruff, eng weider Eskalatioun z'evitéieren.