Zanter e Sonndeg, an nach bis e Mëttwoch ass de Finanzminister Pierre Gramegna op Finanz-Missioun an den USA.

De Schwéierpunkt läit um FinTech, an an deem Sënn wäert de Minister verschidden grouss Betriber, wéi awer och Start-Uppen am Silicon Valley besichen.

Et geet drëms, Reklamm ze maache fir de Grand-Duché, als europäeschen FinTech-Standuert.