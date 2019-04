Tëscht dem 15. Januar an dem 15. Mäerz gouf et a Frankräich iwwer 10.000 grouss Diskussiounsronnen, an der Suitte vun de Gilets jaunes-Protester.

Um Méindeg de Moie wäert de Premier Edouard Phillippe e Bilan zéien, iwwert dës sougenannte grouss national Debatt. D'Bierger konnte jo wärend deenen 2 Méint am Dialog mat der Politik hir Fuerderunge stellen, erkläre wou de Schong dréckt, a Propositiounen zur Verbesserung maachen. Dat franséischt Parlament wäert en Dënschdeg an e Mëttwoch iwwert de Bilan diskutéieren. De President Macron wëll da Mëtt des Mounts éischt konkret Schrëtt virstellen, déi ëmgesat solle ginn. E Samschdeg ware fir den 21. Protest-Samschdeg nees knapps 23.000 Gilets jaunes uechter Frankräich op der Strooss.