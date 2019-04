D’Gesiicht vun der aktueller US-Awanderungspolitik, d’Heimatschutz-Ministesch Kirsten Nielsen ass net méi Member vun der Trump-Regierung.

Dat huet den Donald an der Nuecht op e Méindeg via Twitter confirméiert, an och direkt e Successeur presentéiert: den aktuelle Chef vun der Douane an dem Grenzschutz Kevin McAleenan.

Dem Trump gouf mi dacks nogesot, dass hien net zefridde mam Nielsen war, well Si net „sec“ genuch géif agéieren.

Ënnert anerem war Si awer dofir responsabel, dass Kanner vun illegalen Awanderer Enn vum leschte Joer vun hiren Eltere getrennt goufen, wat fir ganz vill Opreegung an Onversteessdemech weltwäit gesuergt hat.