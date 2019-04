Zu Mailand kommen um Méindeg Vertrieder vun allen europäeschen nationalistesche Parteien beieneen, fir eng méi enk Zesummenaarbecht ze beschwätzen.

Mat derbäi si beispillsweis déi däitsch AFD oder de franséischen Rassemblement national vum Marine Le Pen.

Et geet och drëms, déi nationalistesch Fraktioun am Europaparlament ze stäerken. Bis ewell gehéieren där 37 Deputéiert un.

De leschte Sondagen no, kéint d’Fraktioun no de Walen am Mee op iwwer 60 Sëtz klammen. Deen Ament wieren d’Nationalisten dann zu Stroossbuerg 4.-stäerkste Kraaft.