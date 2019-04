Elo waart ee bei eise Noperen op d'Reaktioun vun der Regierung a wat si aus all dësen Informatioune mécht. Éischt Aussoe ginn en Dënschdeg erwaart.

De Grand Debat a Frankräich ass eriwwer. Déi grouss Consultatioun, als Reaktioun op d’Gilets Jaunes, huet bal 3 Méint gedauert. Et goufe bal 2 Millioune Bäiträg vu Bierger agesammelt, méi wéi 10.000 regional Versammlungen organiséiert.

Déi sëllech Syntheese vum Debat, déi vu Consultingfirme geschriwwe goufen, sinn um Internet verëffentlecht. Ganz graff resuméiert, verlaangen d’Fransousen ënnert anerem méi Steiergerechtegkeet, méi Transparenz oder nach méi Simplicitéit wéi Komplexitéit am Allgemengen.

Kruzial gëtt elo, wat d’Regierung konkret wäert proposéieren, fir op d’Demande vum Grand Debat anzegoen.

Et géing keng „lecture officielle“ vun de Resultater vum Debat ginn, sou de franséische Premier e Méindeg de Moien bei der Ofschlosszeremonie zu Paräis. Den Edouard Philippe huet ugekënnegt, en Dënschdeg am Parlament ze präziséieren, wéi d’Regierung wëll op den Zitat „dréngenden Besoin vun engem radikale Changement“ reagéieren.

Am Virfeld war awer schonn eppes kloer: Vill Fransouse hu sech fir manner Steieren ausgeschwat. D'Regierung wëll d'Steieren erofsetzen an dat séier, huet de Premier Edouard Philippe annoncéiert. Vill Fransousen hunn och an d'Spill bruecht, datt d'Verméigenssteier nees kéint agefouert ginn. D'Roserei iwwer d'Steieren, ass dat wat de meeschte Leit a Frankräich um Mo läit. Steierhannerzéiung misst méi streng sanktionéiert ginn.