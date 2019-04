Déi aner Länner sollte sech an der aktuell kriddeleger Situatioun zeréckhalen, heescht et vum Kreml.

Zanterdeem de Maréchal Haftar versicht, säi Pouvoir am Land ëmmer méi auszebauen an d'Haaptstad Tripolis ënnert seng Kontroll ze bréngen, sinn elo schonn op d'mannst bei Konflikter 49 Persoune gestuerwen, 2.800 sinn aus der Haaptstad geflücht. Ma Russland dementéiert, den Haftar a sengen Ambitiounen ze ënnerstëtzten. Allerdéngs huet Moskau e Sonndeg eng Deklaratioun am Weltsécherheetsrot vun der UNO blockéiert, déi virgesinn hat, datt den Haftar a seng Truppe gestoppt géife ginn. D'USA hunn een direkt Enn vun de Kämpf an eng Waffepaus gefuerdert. Och d'europäesch Unioun ass op dee Wee gaangen.

D'Uno fuerdert am Kontext vun den Ausernanersetzungen, datt ee sech zesummesetzt, fir eng scho laang geplangte Libyen-Konferenz, do sollen och Wale preparéiert ginn. Déi gouf et zanterdeem de Gaddafi 2011 gestierzt gouf net méi. Zanterhier hu sech zwee Campen am Land gebilt. Op der enger Säit stinn déi Hafter-Supporter, op der anerer Säit déi international unerkannte Regierung.