An der Belsch gouf déi sougenannte Phase d'information lancéiert.

Dat, well ze vill renge Stëbs an der Loft ze fanne sinn. An den dräi Regioune wieren d'Limitten iwwerschratt. An der Moyenne leien se iwwert 50 Mikrogramm pro Meter Cube, an dat dierft och nach déi nächste 24 Stonnen esou bleiwen, heescht et vun der Cellule Interregionale fir d'Ëmwelt.

Besonnesch betraff wieren de flamänneschen Deel a Bréissel. D'Hausse vun de Particule géif sech duerch eng Reaktioun tëscht NOx an Ammoniak erklären, déi duerch d'Wiederkonditioune géif begënschtegt ginn.