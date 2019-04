An der Ägäis kéint et nees zu engem Flüchtlingsdrama komm sinn. An de leschte 24 Stonne goufen 3 Läichen op d'Touristeninsel Rhodos ugespullt.

Et kéinte Flüchtlinge sinn, déi op hirem Wee an Europa erdronk sinn. Bei enger Persoun wier een tierkeschen Handy fonnt ginn, esou datt d'Autoritéiten dovunner ausginn, datt et sech ëm Refugiéen handelt. An den éischten dräi Méint vun dësem Joer sinn der Uno no 5.200 Persoune vun der Tierkei aus eriwwer a Griicheland geflücht. Zejoert si wärend hirem Trajet 174 Mënschen op deem Wee gestuerwen.