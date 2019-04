D'Police huet an deene puer Méint vun de Manifestatioune vun de Gilets jaunes a Frankräich ronn 20.000 Gummiskugele verschoss.

Dat geet aus engem Rapport vum franséische Senat ervir. Dat sinn der bal 4 Mol esouvill wéi an deene ganze Jore virdrun. Am Rapport steet och, datt 206 Persounen duerch déi sougenannt "Flash Balls" um Kapp blesséiert goufen an 22 Leit hunn dobäi en Ae verluer.

D’Vanessa Langard huet 34 Joer a war Assistante sociale, ier si de 15. Dezember d’lescht Joer zu Paräis vun engem Flash Ball, enger sougenannter "balle de défense" aus Gummi vun engem Polizist getraff gouf an zanterhier op engem Ae blann ass.

D’Fiorina Lignier huet 20 Joer an ass Philosophie-Studentin. Zanter dem 8. Dezember, dem Dag, wou si duerch e Flash Ball getraff gouf, goung si awer net méi an d’Couren.

Den Alexandre Frey war e sougenannten "intermittent du spectacle". De 37 Joer jonke Mann gouf och den 8. Dezember zu Paräis getraff. Hien hat op de Champs Élysées een Ae verluer. Zanterhier sëtzt en all samschdes virun der Televisioun a suivéiert d’Ausenanersetzunge mat der Police.

Allen 3 Gilets jaunes aus dësem Reportage waren net u Gewalt géint d’Police implizéiert oder u Vandalismus bedeelegt. De Gebrauch vun de sougenannten LBD-Waffen an de Gummiskugelen ass extrem ëmstridden. Et lafen den Ament 83 Enquêtë géint d’Police an et gi 56 Plainten. Aus dem Rapport vum Senat geet och ervir, dass déi aktuell Formatioun vun de Polizisten op där Waff net duergeet, fir se ze maîtriséieren.