En Dënschdeg sinn an Israel Walen an do steet den israelesche Premier Benjamin Netanjahu virun engem fënnefte Mandat.

Sollt de Benjamin Netanjahu en Dënschdeg d'Walen an Israel gewannen, hätt hien e fënneft Mandat a wär am Summer deen israelesche Premier, deen am längsten un der Muecht wär. Déi 120 Sëtz an der Knesset ginn nei besat an d'Konscht an Israel ass et, eng Koalitioun zesummen ze kréien.

Zanter den éischte Walen an Israel, am Joer 1949, hat ni eng Partei eng Majoritéit. De fréiere Generol a politesche Noviz Benny Gantz, deem seng Kandidatur ugangs kuriéis geschéngt hat, huet de rezente Sondagen no awer elo d'Chance, op d’mannst e Wiertche matzeschwätzen. D’Meenungsfuerscher gesinn hien den Ament virum Netanjahu.

De Gantz ass en Zentrist. Virun allem bei de Jonken an de Geschäftsleit kënnt seng Politik wäitaus besser u wéi déi kompromësslos riets Politik vum Benjamin Netanjahu.

Dem Netanjahu seng Stäerkt ass net seng Likud-Partei eleng, mee de ganze rietse Block, deen hannendru steet. Et ass quasi eng Clé-en-main-Koalitioun, där den Ament eng neelech Majoritéit vun 63 Sëtz virausgesot ginn.

Den extrem-rietse Moshe Feiglin a seng Zehut-Partei dierften d’Woschuel zugonschte vum Netanjahu um Enn ausmaachen. De Mann plangt, Cannabis ze legaliséieren an zu Jerusalem um Tempelbierg en drëtte jiddeschen Tempel ze bauen.

Woura sech Feiglin an Netanjahu schonn emol eens géifen, wieren hir Zukunftspläng fir d’Westjordanland an déi illegal israelesch Wunnengskolonien. Allebéid plange se d’Annexioun vun deene besate palestinenseschen Territoiren. Fir de Fall, dass hie sollt erëmgewielt ginn, hat de Benjamin Netanjahu senge Wieler dat esouguer versprach. En Ëmsetze vun deem Walversprieche géif géint Uno-Resolutiounen an internationaalt Vëlkerrecht verstoussen.