Viséiert vun der Digital-Steier si grouss Internet-Betriber, déi international täteg sinn, an hei an Europa heefeg just wéineg Steiere bezuelen.

D’Gafa-Steier, wéi se genannt gëtt, a Bezuch op déi 4 géisst concernéiert Firmen, Google, Amazon, Facebook an Apple, soll réckwierkend op den 1. Januar gëllen, an taxéiert elo 3% vum Ëmsaz, deen déi Firmen a Frankräich maachen. D’US-Regierung kritiséiert déi Tax schaarf. De franséische Wirtschafts- a Finanzminister Le Maire ass sech awer sécher, dass aner europäesch Länner dem Beispill vu Paräis wäerten nozéien.