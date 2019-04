Zu där Konklusioun kënnt eng Schwäizer Fachzeitung. D'Fuerscher betounen, dass dëst net méi wäert ze stoppe sinn, och wann d'Klima sech ännere wäert.

Et kléngt alles anescht wéi gutt: Bis 2050 wäert d'Halschent vun de Gletscher an den Alpen geschmolt sinn, dat komplett onofhängeg dovunner, ob et eis geléngt, d'Zäregasemissiounen ze reduzéieren oder net.

Zu dëser Erkenntnis koum eng Etüd aus der Schwäiz, déi elo rezent an der Fachzeitung "The Cryosphere" publizéiert gouf. Well d'Schmëlze vu Gletscher nëmmen extrem lues op Klimachangementer reagéieren, wier de negativen Trend an de nächste Joerzéngten net méi ze stoppen.

Ma och nom Joer 2050 wäert den Trend weider erofgoen, sollt sech näischt gréisser a Saache Klima änneren. Fir déi 2. Halschent vun dësem Joerhonnert geet een dovunner aus, dass d'Alpen da komplett äisfräi wäerte sinn. De Prozess ass awer wéi gesot no 2050 nach ze beaflossen, esou den Harry Zekollari vun der ETH Zürich. Géif sech d'Äerd net sou staark erwiermen, wéi et elo de Fall wier, kéint e gudden Deel vum Gletscher nach erhale ginn.

D'Ekipp vu Fuerscher aus der Schwäiz hunn detailléiert Prognose fir ronn 4.000 Gletscher ausgerechent, dat mat exakte Modeller um PC, déi weisen, wéi d'Äis schmëlze wäert an och wéi sech d'Gletscher beweege wäerten.

Eréischt virun e puer Deeg gouf eng Aschätzung vun Experten an der Fachzeitung "Nature" publizéiert, déi beseet, dass pro Joer weltwäit 355 Milliarden Tonne Gletscheräis am Moment verschwannen. De Mieresspigel géif eleng doduerch am Joer ëm gutt 1 Milimeter klammen.