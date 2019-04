Nom Kaf vu Monsanto ass Bayer an Däitschland dee Betrib, mat deene meeschte Scholden.

De Pharmagrupp Bayer huet annoncéiert, 12.000 Platzen, dovunner 4.500 an Däitschland ofzebauen. D'Beräicher: Medezinfuerschung a Produktioun si virun allem betraff. Bis Enn 2021 sollen d'Mataarbechter eng Indemnitéit kréien oder méi fréi kënnen an d'Pensioun goe kënnen.

2018 huet Bayer den US-Chemieproduzent Monsanto opkaaft. Dobäi huet de Betrib sech op iwwer 35 Milliarden Euro verschëlt an ass domadder an Däitschland, dee Grupp, deen am meeschte Scholden huet.